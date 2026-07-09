Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Кремле отреагировали на решение МОК о восстановлении ОКР в правах

В Кремле отреагировали на решение МОК о восстановлении ОКР в правах
Комментарии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять все ограничения в отношении Олимпийского комитета России (ОКР).

«Это действительно важный шаг на пути восстановления полного объёма отношений между нашим олимпийским комитетом и Международным олимпийским комитетом. Это важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях. Но работа будет продолжаться по линии наших спортивных ведомств. Они её ведут постоянно, последовательно, и эта работа будет продолжаться», — приводит слова Пескова ТАСС.

Материалы по теме
МОК временно снял санкции с ОКР. Это очень здорово, но что изменилось-то?
МОК временно снял санкции с ОКР. Это очень здорово, но что изменилось-то?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android