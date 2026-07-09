В Кремле отреагировали на решение МОК о восстановлении ОКР в правах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять все ограничения в отношении Олимпийского комитета России (ОКР).

«Это действительно важный шаг на пути восстановления полного объёма отношений между нашим олимпийским комитетом и Международным олимпийским комитетом. Это важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях. Но работа будет продолжаться по линии наших спортивных ведомств. Они её ведут постоянно, последовательно, и эта работа будет продолжаться», — приводит слова Пескова ТАСС.