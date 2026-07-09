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ВФЛА подала иск в CAS на решение World Athletics о продлении отстранения россиян

ВФЛА подала иск в CAS на решение World Athletics о продлении отстранения россиян
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), оспорив решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о продлении отстранения российских спортсменов.

«Для представления позиции ВФЛА в арбитражном процессе привлечены опытные международные юристы, специализирующиеся в области спортивного права, в том числе в Спортивном арбитражном суде. Иск подан в пятидневный срок, предусмотренный конституцией World Athletics, что позволило соблюсти все процессуальные требования.

Отметим, решение World Athletics затрагивает фундаментальные интересы отечественной лёгкой атлетики и ограничивает права российских спортсменов на участие в соревнованиях на дискриминационной основе. ВФЛА продолжает предпринимать все доступные правовые меры для защиты интересов российских легкоатлетов», – приводит сообщение пресс-службы ВФЛА ТАСС.

Напомним, в начале июля World Athletics оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой.

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