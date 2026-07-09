Михаил Дегтярёв сообщил, что UIPM снял санкции с российских пятиборцев

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв сообщил, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял санкции с российских спортсменов.

«Международный союз современного пятиборья снял санкции с российских спортсменов», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Днём ранее Международная федерация волейбола (FIVB) сняла запрет на выступления российских сборных на международных стартах под своей эгидой.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности ОКР, действовавшую с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в том числе в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.