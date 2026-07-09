Дегтярёв — о возвращении россиян: некоторые будут упираться, будем решать вопросы в суде

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв заявил, что страны, бойкотирующие российских спортсменов, будут лишаться права проведения международных соревнований.

«Впереди много работы. Некоторые федерации будут упираться, с ними вопросы будем решать в суде. Часть федераций будет находиться под давлением европейцев. Часть стран препятствует проведению соревнований, в основном Прибалтика, Польша, Германия. Все они постепенно будут лишены права проведения международных соревнований. Позиция европейцев в МОК вызывает только сожаление и раздражение. Они полностью оторвались от реальности. Европейцы думали, что они мейнстрим, но они не мейнстрим, они становятся маргиналами международного спортивного движения.

Эстонию уже лишили двух чемпионатов, Польшу лишили, на очереди Германия — у них будут сюрпризы. Они благодаря своей волюнтаристской позиции будут лишаться международных стартов. Мы над этим работаем, и не только мы, а все здравомыслящие страны», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».