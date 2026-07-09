Шведские спортивные чиновники недовольны решением МОК по российским спортсменам

Снятие ограничений с российских атлетов и восстановление членства Российского олимпийского комитета (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) вызвали недовольство у шведских чиновников. Об этом сообщило посольство России в Стокгольме.

«Со стороны Олимпийского комитета Швеции и шведских правительственных кругов это решение вызвало форменную истерику. Это, впрочем, неудивительно: нынешняя политическая и спортивная элита страны забыла об истинных ценностях Олимпийского движения, одним из оплотов которого когда-то была Швеция, и активно продвигает политику «двойных стандартов», в том числе в области спорта, в угоду воинствующему русофобству, которое стало здесь главенствующей идеологией», – написало посольство в своём телеграм-канале.

Напомним, 7 июля исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил членство Олимпийского комитета России и снял санкции с российских спортсменов.