Губерниев: нужно ещё активнее обращаться в суды, когда люди будут гадить из последних сил

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять все ограничения в отношении Олимпийского комитета России (ОКР).

«Есть федерации, которые очень ориентированы на МОК, — и это справедливо. Ковентри сама говорила про лоскутное одеяло допуска на Олимпиаду — будет странно, если все отдельно будут решать, кто в лес, а кто по дрова. При этом сама же она говорила, что федерации — самостоятельные структуры. Есть федерации, которые ориентируются на здравый смысл, на принципы де Кубертена. А есть федерации, которым трава не расти, которые прикрываясь демократическими институтами, творят всё, что хотят. Биатлон — один из таковых видов спорта. Например, ФИФА сейчас будет обсуждать наше возвращение, а УЕФА — против. Но при чём здесь вообще УЕФА? Ребята, вы принимайте свои решения. ФИФА – уже под давлением больших европейских футбольных стран.

Министр Дегтярёв проделал огромную работу вместе с юристами. Завтра у него день рождения. Я с удовольствием поздравлю министра. 45 лет — почти круглая дата. Человек на своём месте, он большой молодец. Желаю ему продолжать в том же духе и не снижать оборотов, потому что дальше нужно ещё более активно обращаться в суды, когда люди будут гадить из последних сил. Нужно дожимать всю эту историю, потому что до сих пор есть сопротивление от целого ряда федераций. Лёгкая атлетика стоит стеной во главе со страшным русофобом Коу, героем московской Олимпиады, кстати говоря. Биатлон, хоккей тоже стоят стеной. Есть федерации, для которых здравый смысл и решение МОК — первостепенная история. А есть те, кому, как было в одном прекрасном фильме, «царь не указка», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.