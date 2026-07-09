Погачар выиграл 6-й этап «Тур де Франс» и захватил лидерство в генеральной классификации

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл шестой этап престижной многодневки «Тур де Франс» — 2026, а также стал лидером генеральной классификации.

Велоспорт. «Тур де Франс», 2026 год, мужчины. Шестой этап:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 4.32,07.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 2,38.

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) — 2,57.

4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) – то же время.

5. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM).

Генеральная классификация после шестого этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 21.11,57.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 2,42.

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 3,27.

4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) – 3,30.

5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) – 3,34.

6. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) – 3,55.

7. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,00.

8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 4,21.

9. Маттиас Скьелмосе (Дания, Lidl – Trek) – 4,57.

10. Матиас Вачек (Чехия, Lidl – Trek) – 7,10.