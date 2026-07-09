Погачар выиграл 6-й этап «Тур де Франс» и захватил лидерство в генеральной классификации

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл шестой этап престижной многодневки «Тур де Франс» — 2026, а также стал лидером генеральной классификации.
Велоспорт. «Тур де Франс», 2026 год, мужчины. Шестой этап:
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 4.32,07.
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 2,38.
3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) — 2,57.
4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) – то же время.
5. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM).
Генеральная классификация после шестого этапа:
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 21.11,57.
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 2,42.
3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 3,27.
4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) – 3,30.
5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) – 3,34.
6. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) – 3,55.
7. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,00.
8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 4,21.
9. Маттиас Скьелмосе (Дания, Lidl – Trek) – 4,57.
10. Матиас Вачек (Чехия, Lidl – Trek) – 7,10.