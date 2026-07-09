World Aquatics увеличила возможное количество представителей одной страны на стартах

World Aquatics ввела новую систему уайлд-кард, которая позволяет национальным командам заявлять трёх спортсменов в одной индивидуальной дисциплине, сообщает Swim Swam.

Ранее в индивидуальных дисциплинах на чемпионатах мира по плаванию на короткой воде каждая страна могла заявить не более двух спортсменов. Введение уайлд-кард даёт шанс спортсменам, которые ранее не смогли пройти по квоте.

Детали применения новой системы — критерии отбора, количество уайлд-кард на страну и другие регламентные нюансы — не раскрываются.

Первым соревнованиям, на котором будет действовать нововведение, станет чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Пекине, Китай, который пройдёт с 11 по 18 декабря 2026 года.