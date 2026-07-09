«У него явно проблемы с психикой». Топалов — о Крамнике

Чемпион мира по шахматам болгарин Веселин Топалов резко прокомментировал ситуацию с дисквалификацией российского шахматиста Владимира Крамника.

«Сам факт существования в ФИДЕ комиссии по этике является странным. Будь она действительно независимой и принципиальной, многие чиновники ФИДЕ были бы дисквалифицированы на долгие годы.

В данном случае ФИДЕ допустила техническую ошибку. Крамник должен был пройти обследование у медицинской комиссии ФИДЕ, поскольку у него явно проблемы с психикой», – написал Топалов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Владимир Крамник был дисквалифицирован на год за нарушение кодекса этики.