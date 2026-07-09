Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«У него явно проблемы с психикой». Топалов — о Крамнике

«У него явно проблемы с психикой». Топалов — о Крамнике
Комментарии

Чемпион мира по шахматам болгарин Веселин Топалов резко прокомментировал ситуацию с дисквалификацией российского шахматиста Владимира Крамника.

«Сам факт существования в ФИДЕ комиссии по этике является странным. Будь она действительно независимой и принципиальной, многие чиновники ФИДЕ были бы дисквалифицированы на долгие годы.

В данном случае ФИДЕ допустила техническую ошибку. Крамник должен был пройти обследование у медицинской комиссии ФИДЕ, поскольку у него явно проблемы с психикой», – написал Топалов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Владимир Крамник был дисквалифицирован на год за нарушение кодекса этики.

Материалы по теме
FIDE дисквалифицировала Владимира Крамника на год за нарушение кодекса этики
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android