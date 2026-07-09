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«Какой ты клоун». Крамник — Топалову

«Какой ты клоун». Крамник — Топалову
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Чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник ответил болгарскому шахматисту Веселину Топалову на его призыв пройти психиатрическое обследование.

«Давай сделаем это вместе, Веселин. Кажется, ты нуждаешься в этом даже больше. А потом сыграем в шахматы, заставлю тебя проиграть умственно отсталому противнику, согласен? Какой ты клоун...» – написал Крамник на своей странице в социальных сетях.

Напомним, комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала Владимира Крамника на год за нарушение кодекса этики. Этому решению послужили публичные обвинения Крамника в адрес чеха Давида Навары и американца Дэниела Народицкого в нечестной игре без доказательств и отказ сотрудничать с расследованием Комиссии по честной игре.

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