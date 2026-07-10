Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) обсудит снятие ограничений на проведение турниров в России в сентябре. Решение будет рассмотрено на внеочередном заседании организации 15 сентября в Чхунчхоне.

«Всемирная федерация тхэквондо признаёт решение исполкома МОК о временном снятии приостановки полномочий ОКР и отмене рекомендованных условий участия в отношении российских спортсменов и команд.

15 сентября 2026 года в Чунчхоне, Корея, запланировано внеочередное заседание совета World Taekwondo, на котором совет обсудит возможность снятия институциональных ограничений и ограничений на проведение мероприятий, что станет важным шагом в нормализации глобального календаря соревнований по этому виду спорта», – говорится в официальном заявлении федерации.