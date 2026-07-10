Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Госдуме прокомментировали возвращение в международный спорт ряда российских федераций

В Госдуме прокомментировали возвращение в международный спорт ряда российских федераций
Комментарии

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал возвращение в международный спорт и восстановление в правах ряда российских федераций.

«Был чёткий сигнал со стороны МОК. Мне кажется, это реакция на достаточно сложную, но продуктивную работу, которая ведётся ОКР, Минспорта, нашими национальными федерациями, которые с коллегами регулируют спортивный процесс и спортивную политику в мире.

Я поздравляю тех, кто уже восстановился. Надеюсь, федерации, которые не определились с восстановлением наших спортсменов, ускорятся в этом процессе. Много федераций, которые либо частично восстановлены, либо вообще не восстановлены. К сожалению, такие федерации тоже есть. Нужно продолжать работу», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
В Кремле отреагировали на решение МОК о восстановлении ОКР в правах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android