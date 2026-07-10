В Госдуме прокомментировали возвращение в международный спорт ряда российских федераций

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал возвращение в международный спорт и восстановление в правах ряда российских федераций.

«Был чёткий сигнал со стороны МОК. Мне кажется, это реакция на достаточно сложную, но продуктивную работу, которая ведётся ОКР, Минспорта, нашими национальными федерациями, которые с коллегами регулируют спортивный процесс и спортивную политику в мире.

Я поздравляю тех, кто уже восстановился. Надеюсь, федерации, которые не определились с восстановлением наших спортсменов, ускорятся в этом процессе. Много федераций, которые либо частично восстановлены, либо вообще не восстановлены. К сожалению, такие федерации тоже есть. Нужно продолжать работу», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.