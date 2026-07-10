Светлана Журова: после рекомендаций МОК европейским федерациям будет некуда деваться

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что многие европейские федерации не смогут отказать в допуске российским спортсменам после заявления МОК.

«После рекомендаций МОК большинство федераций понимают, что если пойдут в суд, то проиграют. Смысл доводить это до суда? Думаю, они всё прекрасно понимают и не хотят этого, если всё равно будет принято положительное решение в наш адрес.

Есть нюансы по отдельным федерациям. Биатлон, бобслей, то же фигурное катание — очень европеизированы. Там большое европейское лобби — преодолеть это будет непросто. Может быть, даже придётся идти в суд. Они даже не хотят говорить. Думаю, в конечном счёте им будет некуда деваться», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.