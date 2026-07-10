Россиянка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по виндсёрфингу в классе iQFOiL

Российская спортсменка Таисия Стопченко завоевала титул чемпионки мира по виндсёрфингу в олимпийском классе iQFOiL среди спортсменок до 19 лет на первенстве мира в Испании. Всего в соревнованиях участвовали шесть спортсменов из России. Все они выступали в нейтральном статусе.

Фото: Международная федерация iQFOiL, Санкт-Петербургский парусный союз

Таисия Стопченко стала единственной россиянкой, сумевшей выйти в решающую стадию регаты. Она набрала 18 очков по итогам финальной серии, тогда как её ближайшая соперница Софи Кларк из Великобритании — 46 очков, а француженка Тэа Ле Борн Зибетти, шедшая третьей, — 50 очков. В медальной гонке Таисия не уступила своим соперницам и одержала победу.

Также Россию в нейтральном статусе представляли ещё пять гонщиков: Александр Морщинин, Ульяна Воногова, Роман Краузе, Дмитрий Нестеренко и Мария Тинякова.

Первенство мира среди юниоров и молодёжи по виндсёрфигу проходило с 3 по 10 июля в Сант‑Пере‑Пескадоре (Испания).