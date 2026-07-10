Крамник подал апелляцию на решение EDC о своей дисквалификации

14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник направил официальную апелляцию на решение Комиссии по этике и дисциплине ФИДЕ (EDC) по делу о своей дисквалификации за нарушение кодекса этики ФИДЕ. Об этом сообщил сам шахматист на своей странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Владимира Крамника

Фото: Социальные сети Владимира Крамника

Фото: Социальные сети Владимира Крамника

В своей апелляции Крамник выдвинул следующие требования:

отменить решение EDC в полном объёме;

признать, что разбирательство было фундаментально неправильным из-за системных и неоднократных процессуальных нарушений;

в качестве альтернативы — отменить выводы и санкции по существу.

Напомним, 3 июля Владимир Крамник был дисквалифицирован на год за публичные обвинения в адрес шахматистов Навары и Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также за отказ сотрудничать с расследованием Комиссии по честной игре.