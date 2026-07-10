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«Мечта сбылась». Эммануэль Ваниони установил новый мировой рекорд в беге на 1000 м

«Мечта сбылась». Эммануэль Ваниони установил новый мировой рекорд в беге на 1000 м
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На этапе Бриллиантовой лиги в Монако кениец Эммануэль Ваниони установил новый мировой рекорд в беге на 1000 метров – 2:11.83. Предыдущее достижение, принадлежавшее его соотечественнику Ноа Нгени, держалось с 1999 года (2:11.96).

«Я знал, что могу побить этот рекорд. Я чувствовал себя идеально на протяжении всей гонки и, когда увидел время на табло, понял, что мечта сбылась», – приводит слова Ваньони официальный сайт Бриллиантовой лиги.

Бриллиантовая лига. Монако. Бег на 1000 м. Мужчины:

  • 1. Эммануэль Ваниони (Кения) – 2:11.83 (мировой рекорд);
  • 2. Джейк Уайтман (Великобритания) – 2:12.77 (личный рекорд);
  • 3. Джамель Седжати (Алжир) – 2:13.94 (личный рекорд).

Рекорд Ноа Нгени (2:11.96) был установлен 5 сентября 1999 года в Риети (Италия) и считался одним из самых долгоживущих в мировом беге на средние дистанции.

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