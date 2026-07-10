Жюльен Альфред показала третий результат в истории бега на 200 м

На этапе Бриллиантовой лиги в Монако олимпийская чемпионка из Сент-Люсии Жюльен Альфред установила национальный рекорд и показала третий результат в истории бега на 200 метров – 21,51 секунды (+0.9 м/с).

В историческом рейтинге 24-летняя спортсменка уступает только двум легкоатлеткам: американке Флоренс Гриффит-Джойнер (21.34) и ямайке Шерике Джексон (21.41). Таким образом, Альфред вошла в тройку быстрейших женщин всех времён на этой дистанции.

«Я мечтала об этом моменте. Знать, что я в одном списке с Флоренс и Шерикой, – это нечто невероятное. Я очень горжусь тем, что смогла показать такой результат», – приводит слова Альфред официальный сайт Бриллиантовой лиги.

Бриллиантовая лига. Монако. Бег на 200 м. Женщины:

1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,51 (NR, MR, WL).

2. Адеджа Ходж (Великобритания) – 21,76.

3. Габриэль Томас (США) – 21,84.

Результат Альфред стал лучшим в истории Сент-Люсии. Ранее на этом же этапе в Монако кениец Эммануэль Ваниони установил мировой рекорд на 1000 метров.