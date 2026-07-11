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Нина Кеннеди прыгнула на 4,95 м, превзойдя рекорд сезона Полины Кнороз

Нина Кеннеди прыгнула на 4,95 м, превзойдя рекорд сезона Полины Кнороз
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Австралийская прыгунья с шестом Нина Кеннеди установила рекорд Океании на этапе Бриллиантовой лиги в Монако – 4,95 метра. Этот результат стал лучшим в сезоне в мире, опередив предыдущее достижение россиянки Полины Кнороз.

25-летняя Кеннеди с первой попытки взяла высоту 4,95 м, улучшив свой личный рекорд и рекорд Океании. Ранее в этом сезоне лучший результат принадлежал Полине Кнороз, которая на Кубке России в Чебоксарах показала 4,91 м.

По итогам соревнований Кеннеди предприняла три попытки на 5,00 м, но ни одна из них не увенчалась успехом. Тем не менее она с результатом 4,95 м теперь делит с Кэти Мун (США) пятую строчку в списке сильнейших прыгуний с шестом в истории.

Бриллиантовая лига. Монако. Прыжки с шестом. Женщины:

  • Нина Кеннеди (Австралия) – 4,95 м.
  • Аманда Молл (США) – 4,72 м.
  • Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,62 м.
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