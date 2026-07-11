«Чуть не умерла, когда увидела». Полина Кнороз высмеяла ВФЛА за неумелое использование ИИ

Двукратная чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз прокомментировала пост Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) к первенству России U23.

Фото: Официальный сайт ВФЛА

«У нас федерация идёт в ногу со временем и использует искусственный интеллект. Они забабахали пост к первенству России (смеётся). Я чуть не умерла, когда его увидела. ВФЛА, я ваша фанатка! Вас вообще ничего не смутило, когда вы это публиковали?!» – сказала Кнороз на своей странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Полины Кнороз

Отметим, что ВФЛА удалила данную публикацию со своего официального сайта.

Первенство России U23 будет проходить в Смоленске с 10 по 12 июля 2026 года.