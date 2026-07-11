World Gymnastics согласна с решением МОК в отношении российских атлетов

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) заявила, что поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять с российских спортсменов все ограничения.

«World Gymnastics привержена тесному сотрудничеству с МОК и олимпийским движением в целях содействия целостности международного спорта», — говорится в заявлении на официальном сайте World Gymnastics.

Напомним, 7 июля Международный олимпийский комитет временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и публично рекомендовал всем международным спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов.