Начало прямой видеотрансляции 10-го этапа велогонки «Тур де Франс» — 2026

14 июля в 14:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция 10-го этапа веломногодневки «Тур де Франс» — 2026. Этап начнётся в городе Орийак, а закончится в Ле-Льоране. Протяжённость маршрута составит 166,6 км.

Программа «Тур де Франс» 2026 года включает восемь горных этапов, четыре холмистых, семь равнинных, а также индивидуальную и командную разделки. Спортсменам предоставят два дня отдыха. Всего они проедут 3321 км.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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