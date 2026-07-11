Российские триатлонисты получили допуск к соревнованиям Ironman

Федерация триатлона России (ФТР) сообщила, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям серии Ironman в нейтральном статусе.

«Ironman принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3 в соответствии с обновлёнными рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские спортсмены смогут выступать во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3, включая чемпионат мира Ironman и чемпионат мира Ironman 70.3, в нейтральном статусе. Федерация триатлона России совместно с министерством спорта Российской Федерации продолжает совместную работу в международном направлении и выражает благодарность команде Ironman за готовность следовать принципам справедливости», — приводит слова пресс-службы ФТР ТАСС.

7 июля МОК временно снял приостановку деятельности ОКР, действовавшую с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в том числе в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.