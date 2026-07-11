Бельгиец Тим Мерлир выиграл восьмой этап «Тур де Франс», Тадей Погачар — 49-й

Бельгийский велогонщик Тим Мерлир победил на восьмом этапе престижной многодневки «Тур де Франс» — 2026. Дистанцию 180,4 км он преодолел за 3:52.50. Вторым стал Биниам Гирмей, а тройку лидеров замкнул Олав Кой.

В генеральной классификации продолжает лидировать титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар, этап он завершил 49-м.

Велоспорт. «Тур де Франс», 2026 год, мужчины. Восьмой этап:

1. Тим Мерлир (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 3:52.50.

2. Биниам Гирмей (Эритрея, NSN) – то же время.

3. Олав Кой (Нидерланды, Decathlon CMA CGM).

4. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Premier Tech).

5. Павел Биттнер (Чехия, Picnic PostNL).

Генеральная классификация после восьмого этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 28.49,07.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 2,42.

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 3,27.

4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) – 3,30.

5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) – 3,34.

6. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) – 3,55.

7. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,00.

8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 4,21.

9. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 4,57.

10. Матиас Вачек (Чехия, Lidl – Trek) – 7,10.