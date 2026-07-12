Карлсен показал, как играет в гольф, сделав отсылку на матч Норвегии и Англии на ЧМ-2026

16-й чемпион мира по шахматам, лидер рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ) норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал у себя на странице в соцсети видео с тренировки по гольфу, подписав его отсылкой на матч 1/4 финала чемпионата мира — 2026 по футболу между Норвегией и Англией. Встреча норвежской и английской сборных проходит в эти минуты в Майами, на момент написания новости счёт во встрече не открыт — 0:0.

«Отрабатываю замах перед тем, как позднее сегодня заняться греблей», — написал Карлсен в публикации.

В данном случае под греблей подразумевается знаменитое празднование сборной Норвегии после победы в матчах ЧМ, где игроки и фанаты делают жест, похожий на гребок викингов на лодке, и издают характерный рык.