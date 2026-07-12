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Карлсен показал, как играет в гольф, сделав отсылку на матч Норвегии и Англии на ЧМ-2026

Карлсен показал, как играет в гольф, сделав отсылку на матч Норвегии и Англии на ЧМ-2026
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16-й чемпион мира по шахматам, лидер рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ) норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал у себя на странице в соцсети видео с тренировки по гольфу, подписав его отсылкой на матч 1/4 финала чемпионата мира — 2026 по футболу между Норвегией и Англией. Встреча норвежской и английской сборных проходит в эти минуты в Майами, на момент написания новости счёт во встрече не открыт — 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Перерыв
1 : 1
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'    

«Отрабатываю замах перед тем, как позднее сегодня заняться греблей», — написал Карлсен в публикации.

В данном случае под греблей подразумевается знаменитое празднование сборной Норвегии после победы в матчах ЧМ, где игроки и фанаты делают жест, похожий на гребок викингов на лодке, и издают характерный рык.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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