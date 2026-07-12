Магнус Карлсен принял участие в «гребле викингов» на матче Норвегия — Англия на ЧМ-2026

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен показал на своей странице в социальных сетях, как поддерживает свою национальную команду в матче с представителями Англии на чемпионате мира по футболу 2026 года, приняв участие в традиционном ритуале норвежских болельщиков — «гребле викингов».

В матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Норвегии уступила национальной команде Англии после дополнительного времени со счётом 1:2. На предыдущей стадии турнира норвежцы одержали победу над сборной Бразилии со счётом 2:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории трёх стран: США, Канады и Мексики – с 11 июня по 19 июля.