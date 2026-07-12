МОК заявил, что будет помогать российским спортсменам с получением виз

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что будет помогать российским спортсменам в решении вопросов с визами, необходимых для участия в международных соревнованиях.

«МОК на регулярной основе тесно сотрудничает с международными федерациями, помогая решать практические вопросы, которые могут повлиять на участие спортсменов в международных соревнованиях, включая, при необходимости, вопросы, связанные с визами. Хотя решения о выдаче виз остаются суверенной ответственностью отдельных государств, МОК работает в рамках своей компетенции, поддерживая усилия по содействию участию спортсменов в международном спорте, где это возможно», — приводит слова пресс-службы МОК «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее исполком МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.