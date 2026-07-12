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Матье ван дер Пул выиграл девятый этап «Тур де Франс», Йоханнессен — 2-й, Пидкок — 3-й

Матье ван дер Пул выиграл девятый этап «Тур де Франс», Йоханнессен — 2-й, Пидкок — 3-й
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Нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул выиграл девятый этап престижной многодневки «Тур де Франс» — 2026. Он стал сильнейшим на дистанции Мальмор – Юссель. Второе место на этапе досталось норвежцу Тобиасу Халланду Йоханнессену, тройку сильнейших замкнул Том Пидкок (Великобритания).

Отметим, что из-за жары дистанцию сократили до 155,5 км по сравнению с запланированными 185,5.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация (после девятого этапа):

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 32.17,04.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – +2,42.

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – +3,27.

4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) – +3,30.

5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) – +3,34.

6. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) – +3,55.

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