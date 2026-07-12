Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянка Арина Ковшова стала второй в упражнении с лентой на этапе Кубка мира в Милане

Россиянка Арина Ковшова стала второй в упражнении с лентой на этапе Кубка мира в Милане
Комментарии

Россиянка Арина Ковшова завоевала серебряную медаль в упражнении с лентой на финальном этапе Кубка мира по художественной гимнастике. За своё выступление она получила 28,250 балла.

Первое место заняла представительница Болгарии Стилиана Николова (28,300), на третьей строчке расположилась Даниэла Муниц из Израиля с результатом 27,800 балла.

Другая российская гимнастка Мария Борисова также принимала участие в упражнении с лентой и заняла шестое место с оценкой 24,200.

Ранее Ковшова заняла шестое место в упражнении с булавами, а Борисова стала пятой в финале с мячом.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике проходит в Милане, Италия, с 10 по 12 июля.

Материалы по теме
Европейские страны требуют лишить Россию флага! Смогут ли наши гимнасты выступать?
Европейские страны требуют лишить Россию флага! Смогут ли наши гимнасты выступать?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android