Россиянка Арина Ковшова стала второй в упражнении с лентой на этапе Кубка мира в Милане

Россиянка Арина Ковшова завоевала серебряную медаль в упражнении с лентой на финальном этапе Кубка мира по художественной гимнастике. За своё выступление она получила 28,250 балла.

Первое место заняла представительница Болгарии Стилиана Николова (28,300), на третьей строчке расположилась Даниэла Муниц из Израиля с результатом 27,800 балла.

Другая российская гимнастка Мария Борисова также принимала участие в упражнении с лентой и заняла шестое место с оценкой 24,200.

Ранее Ковшова заняла шестое место в упражнении с булавами, а Борисова стала пятой в финале с мячом.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике проходит в Милане, Италия, с 10 по 12 июля.