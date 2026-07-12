Россияне взяли сразу три золота в заключительный день ЧЕ по велоспорту среди юниоров

Российские спортсмены выиграли три золота в заключительный соревновательный день чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодёжи до 23 лет.

Золото в юниорской спринтерской гонке выиграл Михаил Демиш. В двух заездах он победил итальянца Маттео Джирелли. Ольга Костина и Ангелина Новолодская заняли первое место в мэдисоне среди юниорок. Среди молодёжи золото в кейрине завоевал Никита Кирильцев.

Также сегодня бронзовыми призёрами чемпионата Европы в мэдисоне стали Полина Даньшина и Аглая Кокарева.

Чемпионат Европы по велоспорту проходил в Котбусе, Германия. Российские спортсмены выступили на турнире в нейтральном статусе.