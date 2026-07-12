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Сборная России заняла третье место в медальном зачёте ЧЕ по велотреку среди юниоров

Сборная России заняла третье место в медальном зачёте ЧЕ по велотреку среди юниоров
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Сборная России заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы по велотреку среди юниоров и молодёжи. На счету российской команды шесть золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей.

На первом месте в медальном зачёте расположились представители итальянской сборной (14-7-6). Второе место заняли спортсмены из Германии (9-6-4).

Чемпионат Европы по велотреку 2026 года проходил в немецком Котбусе с 7 по 12 июля. В соревнованиях принимали участие спортсмены двух возрастных категорий: юниоры (до 21 года) и молодёжь (до 23 лет). Отечественные спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.

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