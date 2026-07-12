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Российские пловцы выиграли медальный зачёт на юниорском чемпионате Европы

Российские пловцы выиграли медальный зачёт на юниорском чемпионате Европы
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Сборная России по плаванию стала победителем медального зачёта на юниорском чемпионате Европы. По итогам всех заплывов российские спортсмены выиграли 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград.

Второе место заняла сборная Италии с пятью золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями (5-5-4), на третьей строчке расположилась команда Великобритании, которая сумела завоевать пять наград высшего достоинства, два серебра и семь бронзовых медалей (5-2-7).

Юниорский чемпионат Европы проходил в Мюнхене, Германия. В соревнованиях принимали участие спортсмены от 14 до 18 лет. Россияне соревновались в нейтральном статусе.

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