Российские пловцы выиграли медальный зачёт на юниорском чемпионате Европы

Сборная России по плаванию стала победителем медального зачёта на юниорском чемпионате Европы. По итогам всех заплывов российские спортсмены выиграли 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград.

Второе место заняла сборная Италии с пятью золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми медалями (5-5-4), на третьей строчке расположилась команда Великобритании, которая сумела завоевать пять наград высшего достоинства, два серебра и семь бронзовых медалей (5-2-7).

Юниорский чемпионат Европы проходил в Мюнхене, Германия. В соревнованиях принимали участие спортсмены от 14 до 18 лет. Россияне соревновались в нейтральном статусе.