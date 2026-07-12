Восемь зрителей «Тур де Франс» пострадали после аварии с участием автомобиля для прессы

Сегодня, 12 июля, во время девятого этапа престижной многодневки «Тур де Франс» восемь зрителей получили травмы из-за ДТП, произошедшего по вине автомобиля для прессы. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По информации источника, около пяти часов вечера по местному времени автомобиль с журналистами французской газеты L'Equipe, приехавший перед прибытием велогонщиков, врезался в ограждение около зрителей за 500 метров до финиша. Причиной инцидента послужило резкое ухудшение самочувствия водителя транспорта.

Отмечается, что семь пострадавших получили лёгкие травмы, один человек госпитализирован в критическом состоянии. Прокуратура начала расследование, водитель машины пока не задержан.