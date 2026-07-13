«Чуть не расплакалась». Гимнастка Мельникова — о выступлении Роналду на ЧМ-2026

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная абсолютная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась своими эмоциями от просмотра чемпионата мира – 2026 по футболу.

«Конечно, сейчас я активно слежу за чемпионатом мира по футболу — пройти мимо просто невозможно, о нём говорят абсолютно все. Даже наши мальчишки в гимнастическом зале каждый день обсуждают матчи.

Честно говоря, я чуть не расплакалась, когда стало понятно, что у Роналду больше не осталось шансов завоевать титул чемпиона мира. Но это ни в коем случае не отменяет его масштаба. Он величайший спортсмен и является живым примером, готовой «инструкцией» для подрастающего поколения к тому, каким должен быть футболист.

Во время матча Португалии и Испании я осознала, что многие спортсмены, которые сейчас играют на поле бок о бок с Роналду, скорее всего, росли на его игре. Сегодня они защищают честь страны на одном поле со своим кумиром. Это невероятно красиво! И это в очередной раз доказывает величие Криштиану как легенды на все времена», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.