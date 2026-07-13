Россиянка Мария Борисова заняла пятое место в финале с мячом на этапе Кубка мира в Милане

Российская гимнастка Мария Борисова заняла пятое место в финале с мячом на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Милане (Италия). Её результат составил 27,900 балла.

Первое место заняла представительница Германии Дарья Варфоломеев (28,950). Второй стала итальянка Тара Драгаш (28,600). Бронзу завоевала Вера Туголукова, представляющая Кипр, с 28,200 балла.

Ранее Борисова заняла шестое место с оценкой 24,200 в упражнении с лентой. Другая российская гимнастка, Арина Ковшова, завоевала серебряную медаль.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Милане проходил с 10 по 12 июля.