Международная федерация настольного тенниса допустила россиян с флагом и гимном

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сняла санкции с российских спортсменов. Они смогут выступать на соревнованиях под эгидой организации с 28 июля 2026 года.

«Исполнительный совет ITTF рассмотрел вопрос участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF. После рассмотрения вопроса исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года.

Принимая решение, исполнительный совет принял во внимание, среди прочих факторов, решение МОК от 7 июля», – приводит текст письма ITTF ТАСС.

7 июля МОК временно снял приостановку деятельности ОКР, действовавшую с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в том числе в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.