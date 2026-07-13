Российские триатлонисты допущены к участию в смешанных эстафетах в нейтральном статусе

Исполнительный совет Международной федерации триатлона (World Triathlon) допустил российских спортсменов до участия в смешанных эстафетах в составе команды в нейтральном статусе. Об этом сообщила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

«Исполнительный совет World Triathlon принял решение о допуске российских атлетов всех категорий (элита, юниоры и параспортсмены) к смешанным эстафетам (Mixed Team Relay) в составе команды c нейтральным статусом! Теперь наши спортсмены смогут выступать в командных дисциплинах на всех стартах World Triathlon!

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и движение к полному восстановлению статуса наших спортсменов — под флагом и с гимном. Впереди ещё много стартов, и мы готовы бороться за победы! — написала Шойгу в телеграм‑канале.