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Дегтярёв прокомментировал решение ITTF допустить россиян с флагом и гимном

Дегтярёв прокомментировал решение ITTF допустить россиян с флагом и гимном
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв отреагировал на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF). Ранее организация сняла санкции с россиян, с 28 июля спортсмены смогут выступать на международных стартах с флагом и гимном.

«Исполком Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принял решение восстановить с 28 июля допуск российских спортсменов к соревнованиям без ограничений — как в личных, так и в командных дисциплинах, включая паранастольный теннис.

ITTF стала третьей международной федерацией, имплементировавшей решение МОК. Теперь уже 12 международных федераций, признанных МОК, допускают россиян к своим соревнованиям без ограничений.

Напомню, в 2025 году CAS признал дискриминационным отстранение российских спортсменов Европейским союзом настольного тенниса (ETTU).

Таким образом, связка активной спортивной дипломатии и юридической работы даёт результат», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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