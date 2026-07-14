«Хочу, чтобы люди поняли — не всё заканчивается на медалях». Маршан — о сериале про себя

Четырёхкратный олимпийский чемпион 2024 года по плаванию Леон Маршан рассказал, почему согласился на съёмки документального сериала «Леон: За пределами золота» про самого себя.

«Я хочу, чтобы люди поняли, что не всё заканчивается на медалях. Мне было важно, чтобы все ощутили тот страх перед неизвестностью, что испытывал я после Олимпиады. В начале фильма видно, что я растерян и не знаю, куда двигаться дальше. Париж [Олимпийские игры 2024 года] оказался настолько значимым событием. Это была мечта для французских спортсменов и для атлетов со всего мира. Но когда ты добиваешься успеха, что дальше? Позже я понял, что впереди гораздо больше, однако мне потребовалось много времени, чтобы это осознать.

После Парижа многие, наверное, подумали, что я достиг своей цели. На самом деле я задавал себе новые вопросы: кто я, когда не соревнуюсь, когда я не в бассейне, и что остаётся, когда ты добился всего, чего хотел?» – приводит слова Маршана Deadline.