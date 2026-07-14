Умер шахматный меценат Олег Скворцов

Шахматный меценат, организатор турниров Олег Скворцов ушёл из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщил российский гроссмейстер Владимир Крамник в социальной сети Х.

«Несколько часов назад на 58-м году ушёл из жизни Олег Скворцов, страстный любитель шахмат, многолетний меценат, организатор шахматных турниров в Цюрихе, первый человек, предложивший играть с набирающим популярность контролем времени 45 минут +10 секунд по две партии в день (контроль времени Скворцова, как шахматисты начали его называть с той поры). И просто близкий товарищ, умный, деликатный и порядочный человек. Покойся с миром, дорогой, и спасибо тебе за всё хорошее, что ты сделал для шахматного мира», — написал Крамник.