15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Умер шахматный меценат Олег Скворцов

Умер шахматный меценат Олег Скворцов
Комментарии

Шахматный меценат, организатор турниров Олег Скворцов ушёл из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщил российский гроссмейстер Владимир Крамник в социальной сети Х.

«Несколько часов назад на 58-м году ушёл из жизни Олег Скворцов, страстный любитель шахмат, многолетний меценат, организатор шахматных турниров в Цюрихе, первый человек, предложивший играть с набирающим популярность контролем времени 45 минут +10 секунд по две партии в день (контроль времени Скворцова, как шахматисты начали его называть с той поры). И просто близкий товарищ, умный, деликатный и порядочный человек. Покойся с миром, дорогой, и спасибо тебе за всё хорошее, что ты сделал для шахматного мира», — написал Крамник.

Материалы по теме
Крамник подал апелляцию на решение EDC о своей дисквалификации
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android