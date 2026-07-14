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ФИДЕ изменила регламент Кубка мира по шахматам

ФИДЕ изменила регламент Кубка мира по шахматам
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович
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Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала обновлённый регламент Кубка мира по шахматам, который будет действовать с 2027 года. Изменения затронут как женский, так и мужской турнир.

Сообщается, что Кубок будет разделён на два этапа с общей длительностью в 19 дней.

Первый раунд пройдёт по швейцарской системе с контролем времени 45 минут + 30 секунд на ход.
Открытый Кубок мира будет разделен на четыре группы, а Женский Кубок мира — на две. Каждая группа сыграет 9 туров за 5 дней, при этом составы будут сбалансированы по силе участников.

По итогам предварительного этапа будет сформирована сетка плей-офф, начиная с 1/8 финала. Из каждой группы Открытого турнира выходят четыре лучших игрока, в Женском дивизионе квалифицируются по восемь лучших шахматисток из каждого пула.

Кроме того, увеличится число участников: в мужском дивизионе — с 206 до 224 игроков, в женском — со 103 до 128 участниц. Призовой фонд двух турниров вырастет с $ 2,67 млн (2025) до $ 3,3 млн.

Ранее Кубок мира проходил по олимпийской системе, однако к 2025 году число участников достигло 206, а соревнования длились 27 дней. Из-за этого возникли сложности с составлением международного турнирного календаря.

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