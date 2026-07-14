Президент ФИДЕ Дворкович оценил новый регламент Кубка мира по шахматам

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился мнением об изменениях в регламенте Кубка мира.

«Новый формат был разработан так, чтобы сохранить уникальную идентичность Кубка мира ФИДЕ, одновременно адаптируя его к меняющимся потребностям современных шахмат.

В то же время мы делаем Кубок мира ФИДЕ более инклюзивным, чем когда-либо прежде. Увеличенное количество мест, включая дополнительные квалификационные квоты для Африки и Северной и Южной Америки, предоставит больше возможностей талантливым шахматистам с каждого континента выступить на одной из крупнейших мировых шахматных арен. Благодаря этим изменениям Кубок мира ФИДЕ и женский Кубок мира ФИДЕ останутся одними из самых просматриваемых соревнований в международных шахматах, продолжая при этом служить ключевыми путями отбора в цикл чемпионата мира для игроков из каждого уголка мира», — приводит слова Дворковича официальный сайт организации.

Напомним, с 2027 года турнир будет разделён на два этапа: групповой и плей-офф. Также увеличится количество участников в каждом дивизионе.