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Украинский скелетонист Гераскевич: очень рад, что УЕФА не допустил россиян

Украинский скелетонист Гераскевич: очень рад, что УЕФА не допустил россиян
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Украинский скелетонист Владислав Гераскевич резко высказался о допуске российских футболистов к международным соревнованиям.

«Я очень рад, что УЕФА не допустил — полностью отклонил эту идею. Я надеюсь, что ФИФА тоже отклонит эту идею. Но сейчас мы много говорим и стараемся заручиться поддержкой. Также нас активно поддерживают страны Балтии и Скандинавии. Я надеюсь, что эта поддержка останется такой же крепкой», — приводит слова Гераскевича украинское издание Tribuna.

Напомним, на зимних Олимпийских игр в Милане Гераскевич планировал выступить в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов, что запрещено уставом Международного олимпийского комитета. Скелетонист был отстранён от участия в соревнованиях по решению МОК.

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