Федерация гребного спорта России не будет обжаловать в CAS решение о нейтральном статусе

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал о коммуникации организации с Международной федерацией гребного спорта (World Rowing) по вопросу о допуске россиян к соревнованиям с национальной символикой.

«Международная федерация гребного спорта оперативно отреагировала на решение МОК и известила нас о том, что наши спортсмены по-прежнему будут выступать в нейтральном статусе. Мы намерены поднять вопрос о выступлении наших атлетов с флагом и гимном на ближайшем исполкоме международной федерации, который состоится в конце августа в Нидерландах во время чемпионата мира. Но в Спортивный арбитражный суд (CAS) мы подавать иск не планируем. В международной федерации все подобные вопросы решает исполком», — приводит слова Свирина «РИА Новости Спорт».

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля публично рекомендовал спортивным федерациям снять все ограничения с российских атлетов.