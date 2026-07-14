Эстония призвала ЕС наказать спортивные организации, снимающие ограничения с России

Эстония призвала Еврокомиссию пересмотреть финансирование международных спортивных организаций, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает ERR со ссылкой на министерство культуры страны.

«Эстония вместе с восемью европейскими странами обратилась к Европейской комиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и другие спортивные организации, допускающие возвращение России и Беларуси на международные соревнования, из программ финансирования Европейского союза», — говорится в сообщении.

Предложение Эстонии поддержали Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля публично рекомендовал спортивным федерациям снять все ограничения с российских атлетов.