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Эстония призвала ЕС наказать спортивные организации, снимающие ограничения с России

Эстония призвала ЕС наказать спортивные организации, снимающие ограничения с России
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Эстония призвала Еврокомиссию пересмотреть финансирование международных спортивных организаций, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает ERR со ссылкой на министерство культуры страны.

«Эстония вместе с восемью европейскими странами обратилась к Европейской комиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и другие спортивные организации, допускающие возвращение России и Беларуси на международные соревнования, из программ финансирования Европейского союза», — говорится в сообщении.

Предложение Эстонии поддержали Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля публично рекомендовал спортивным федерациям снять все ограничения с российских атлетов.

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