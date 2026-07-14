Велогонщица Лысенко восстановилась после операции и готовится к чемпионату мира

Российская велогонщица и призёр чемпионата мира Алина Лысенко, выступающая за команду «Марафон-Тула», рассказала «Чемпионату» о целях на сезон.

Спортсменка взяла паузу и пропустила несколько гонок — в том числе этап Кубка мира — из-за плановой операции. В мае Лысенко вернулась к тренировкам.

«Чувствую себя хорошо. Главным стартом сезона остаётся чемпионат мира. Вся подготовка по максимуму будет направлена туда. Но и о ближайших задачах не забываем — впереди чемпионат России и Спартакиада сильнейших в Омске. Сейчас мы находимся на сборе в Алексине, нужно хорошо отработать, выступить на внутрироссийских стартах, немного передохнуть и уже целенаправленно готовиться к чемпионату мира», — поделилась Лысенко после первой в истории российского велоспорта ночной фотосессии, которая прошла на тульском велотреке. На ней «Марафон-Тула» представила новичков команды.

Чемпионат мира по велотреку пройдёт 14-18 октября в Шанхае (Китай). На прошлом ЧМ Лысенко выиграла бронзу в спринте, а в феврале 2026 года стала чемпионкой Европы в кейрине.