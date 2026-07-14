Сборная России по пляжному футболу сыграет на Московском международном кубке

Сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдёт на «РЖД Арене» с 30 июля по 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

По информации источника, в турнире примут участие восемь команд из семи стран. В Москву приедут, помимо сборной России и московского «Локомотива», «Коринтианс» (Бразилия), «Спортиво Лукеньо» (Парагвай), «Могхавемат Голсапуш» (Иран), «Аланьяспор» (Турция), «Бетвам» (Болгария) и ЦОР (Беларусь).

Отмечается, что российская сборная выступит в экспериментальном составе. Футболисты «Локомотива», базового клуба команды и действующего обладателя трофея, в расширенный список из 19 футболистов не включены. Подготовка к Кубку начнётся с тренировочных сборов 25–30 июля.

В прошлом году Россия стала бронзовым призёром, победив в матче за третье место «Аль Махмаль» (Саудовская Аравия) – 5:1.

Расширенный состав сборной России.

Вратари: Станислав Кошарный, Никита Повсемов (оба – «Саратов»), Денис Пархоменко («Краснодар-ЮМР»), Дмитрий Васильев (ЦСКА), Александр Беседин («Кристалл»).

Полевые игроки: Егор Ремизов, Дмитрий Самохвалов, Владислав Жариков, Дмитрий Фролов, Ярослав Прудников (все — «Кристалл»), Артемий Баранов (сборная Санкт-Петербурга), Александр Волков, Алексей Лапин, Андрей Новиков (все — «Саратов»), Максим Аркан, Егор Епурь, Кирилл Романов (все — «Строгино»), Никита Сафронов («Спутник»), Тимур Джабаров (ЦСКА).