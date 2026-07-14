15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион мира по плаванию Мордовцев застрял на американских горках во Вьетнаме

Чемпион мира по плаванию Мордовцев застрял на американских горках во Вьетнаме
Комментарии

Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев застрял на экстремальном аттракционе в тематическом парке Вьетнама.

«Эвакуация. Наша кабинка сломалась и зависла на вершине американских горок. Мы ждали, пока сотрудники нас эвакуируют. К счастью, всё закончилось хорошо, все живы и здоровы. Наверное, это один из главных страхов детства», — написал спортсмен в социальной сети.

В сентябре 2025 года охрана выгнала Мордовцева с территории Мачу-Пикчу, когда он хотел сфотографироваться с флагом Псковской области в руках. Ещё ранее, в 2024-м, спортсмен переплыл перекрёсток, затопленный во время аномальных дождей в Дубае.

Материалы по теме
World Aquatics увеличила возможное количество представителей одной страны на стартах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android