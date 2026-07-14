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Тадей Погачар одержал победу на 10-м этапе «Тур де Франс» — 2026

Тадей Погачар одержал победу на 10-м этапе «Тур де Франс» — 2026
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Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates – XRG) одержал победу на 10-м этапе «Тур де Франс» — 2026. Гонка началась в городе Орийак, а закончилась в Ле-Льоране. Протяжённость маршрута составила 166,6 км.

Погачар преодолел дистанцию за 3 часа 58 минут и 8 секунд, опередив бельгийца Ремко Эвенепула (Alpecin – Premier Tech) на 32 секунды на финише. Замкнул тройку лидеров этапа француз Поль Сейшас (Decathlon CMA CGM) с отставанием 34 секунды от лидера. Погачар продолжает лидировать в генеральной классификации веломногодневки.

«Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после 10 этапов:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 36:15,02.
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) +3,36.
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) +4,06.
4. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) +4,22.
5. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) +4,35.

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