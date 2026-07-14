Ангелина Мельникова рассказала, как проходит подготовка к чемпионату Европы-2026

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная абсолютная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о том, как проходит её подготовка к чемпионату Европы-2026 на фоне повреждения ноги.

— Как вы себя чувствуете? Как нога, здоровье?

— Неплохо. Сейчас идет восстановительный период, у нас только начался сбор для подготовки к чемпионату Европы. До конца этой недели я еще буду в восстановительном процессе, а со следующей уже начну подготовку к чемпионату Европы. Надеюсь, что все сложится хорошо и я все‑таки успею подготовиться, – приводит слова Мельниковой Матч ТВ.

Ранее Мельникова приняла решение пропустить чемпионат России – 2026 по гимнастике, который прошёл с 30 июня по 6 июля в Калуге.