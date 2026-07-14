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Тадей Погачар объяснил, почему вспоминает Новака Джоковича во время гонок

Тадей Погачар объяснил, почему вспоминает Новака Джоковича во время гонок
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Многократный победитель «Тур де Франс», титулованный словенский гонщик Тадей Погачар рассказал, как его вдохновляет карьера 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича во время гонок.

«Всегда думаю о теннисе, о Новаке Джоковиче и его ментальной силе. Думаю, у него была одна из самых сложных карьер с этой точки зрения — ему часто свистели, иногда без всякой причины, хотя он является одним из величайших спортсменов.

Поэтому, когда кто-то освистывает меня, думаю о Новаке Джоковиче и черпаю вдохновение в нём», — приводит слова Погачара RMC Sport.

Ранее Погачар выиграл 10-й этап «Тур де Франс» — 2026 и сохранил лидерство в генеральной классификации гонки.

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